في يوم واحد.. روسيا تسجل رقماً قياسياً جديداً في عدد الوفيات بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

سجلت روسيا 737 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم قياسي تشهده البلاد منذ بداية الوباء، وفقاً لما ذكرته السلطات الصحية الروسية.



وبذلك، بلغ إجمالي عدد الوفيات في روسيا بسبب (كوفيد-19) 139.316 حالة.

وتم اكتشاف 23.378 حالة إصابة بـ (كوفيد-19) أمس، بينما غادر 18.441 شخصا المستشفيات بعد تعافيهم.

وسجلت موسكو 5.498 إصابة، أي أقل بألف عن اليوم السابق، لكن الوفيات لم تتراجع، والتي بلغت 114 حالة في الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا، 1.869 حالة إصابة جديدة و99 وفاة.

ووفقاً للسلطات الروسية، يوجد حالياً 417.504 حالة نشطة في البلاد، بينما يبلغ إجمالي عدد الأشخاص الخاضعين للملاحظة الطبية أكثر من 950 ألفا.

وتعد روسيا، التي سجلت 5.658.672 حالة إصابة، خامس دولة في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.

وأدى تدهور الوضع الوبائي إلى قيام سلطات موسكو وعدد من الكيانات الروسية بإصدار أمر تطعيم إلزامي للعاملين في القطاعات المعرضة للخطر.

وترجع 90% من الإصابات الجديدة، وفقاً للسلطات الصحية الروسية، إلى المتحور دلتا.