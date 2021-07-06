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دولة الإمارات تقدم 15,65 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 15,65 مليون جرعة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 76,347 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الثلاثاء، 15,650,988 جرعة وبمعدل توزيع بلغ 158.24 جرعة لكل 100 شخص".

 

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19) وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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