دولة الإمارات تقدم 15,65 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 76,347 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات: "يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الثلاثاء، 15,650,988 جرعة وبمعدل توزيع بلغ 158.24 جرعة لكل 100 شخص".

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19) وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا".