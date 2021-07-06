شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني : الحوثي ينهب عشرات المليارات من البنوك في البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الاعلام اليمني معمر الاريياني ، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تقوم منذ صباح اليوم ، بنهب عشرات المليارات من فروع البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني "البنوك الحكومية" والمكاتب التنفيذية والايرادية في مدينة البيضاء "العاصمة الادارية لمحافظة البيضاء"، على متن اطقم ونقلها إلى خارج المحافظة

وأضاف الارياني في تغريدات على حسابه الرسمي عبر "تويتر": المعلومات الواردة من مصادرنا تؤكد قيام قيادات ومشرفي مليشيا الحوثي ببيع عدد من العقارات ونقل عوائلهم والفرار من مدينة البيضاء باتجاه مدينة رداع، بالتزامن مع ضغوط تمارسها على المشائخ والقبائل في المديريات الخاضغة لسيطرتها لحشد المقاتلين وتعزيز جبهاتهم المنهارة