شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. إحباط عملية إرهابية ومقتل 5 متطرفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الشرطة الباكستانية عملية إرهابية كبيرة وقضت على خمسة إرهابيين في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كويتا اليوم أن قوات الأمن نفذت عملية أمنية بالتعاون مع أجهزة المخابرات، في حي "هزاره كنجي" ، وداهمت موقعًا للإرهابيين وقضت خلال تبادل لإطلاق النار على خمسة إرهابيين كانوا مختبئين هناك.

وأضاف أن قوات الأمن صادرت كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخيرة، كانت بحوزة الإرهابيين الذين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على أهداف حساسة في كويتا، مشيرًا إلى أن الإرهابيين كانوا من عناصر منظمة إرهابية محظورة، وأن قوات الأمن، نفذت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عن أي عناصر أخرى على صلة بهم.