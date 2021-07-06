اتفاقية أمنية بين الإمارات وجورجيا.. مكافحة الجريمة والإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت الإمارات وجورجيا، الثلاثاء، اتفاقية تتعلق بتعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة والإرهاب والاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بين الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، وفاختانغ جوميلوري وزير الشؤون الداخلية في جورجيا.



وتبادل الجانبان الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ومواصلة عقد مثل هذه اللقاءات المشتركة لتطويرها والارتقاء بها.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية والشرطية لا سيما في مجالات تعزيز السلامة المرورية.

وكذلك مكافحة الجريمة بأشكالها كافة بما فيها الاتجار بالبشر والجرائم السيبرانية وجرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الاستغلال الجنسي.

إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الشرطي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، نظمت وزارة الداخلية أسبوع التعاون الأمني بين الإمارات وجورجيا تعزيزا للعلاقات المتميزة بين البلدين ورغبة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات.

وشهد عدة اجتماعات بين المسؤولين في الأجهزة الشرطية في البلدين الصديقين، وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأمنية والشرطية .



وتبادل الخبراء بين البلدين الحديث عن أفضل الممارسات المطبقة والتجارب الناجحة خاصة في مجالات توظيف التقنيات الحديثة في العمل الشرطي من بينها الطائرات بدون طيار" الدرونز" ووسائل حماية الأطفال وتقنيات تعزيز السلامة المرورية وأهم المبادرات والمشاريع التي تم تطبيقها في قطاع المرور على مستوى الدولة والإجراءات التي اتخذتها إدارات المرور والدوريات لخفض وفيات الحوادث المرورية وما ينتج عنها.