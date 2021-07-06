مذكرة توقيف دولية بحق نجل الرئيس السابق لمالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، اليوم الإثنين، مذكرة توقيف دولية بحقّ كريم كيتا، نجل رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا، وذلك في قضية اختفاء صحفي استقصائي عام 2016، وفق ما أفادت مصادر قضائية.

وقال مصدر مقرّب من ملف القضية، طلب عدم كشف هويته، إنّ نشرة الإنتربول الحمراء المتعلقة بكريم كيتا، وهو نائب سابق في البرلمان، صدرت بناء على طلب من قاضي تحقيق في باماكو.

وكان الصحفي الاستقصائي بيراما توري يعمل في صحيفة "لوسفنكس" الأسبوعية في باماكو في الأشهر التي سبقت اختفاءه، حيث لم يشاهده أحد منذ 26 يناير 2016، وفق عائلته ومدير الصحيفة أداما درام.



وقال درام إن توري كان يعمل على قصة من شأنها أن تضر بسمعة كيتا، وقد تواصل معه حول ذلك قبل اختفائه.

وتشتبه عائلتا درام وتوري بتعرض الصحفي للاختطاف والتعذيب والقتل، فيما نفى كريم كيتا أيّ دور له في هذه الحادثة ورفع في 2019 دعوى قدح وذم ضدّ مدير الصحيفة وصحفي إذاعي بسبب هذه المزاعم.

ورغم أنّ القضاء في مالي رفض القضية لأسباب فنية فإنّ درام انتقل إلى فرنسا خوفاً على سلامته.

ويجسّد كريم كيتا بالنسبة للكثير من الماليين ما يصفونه بالفساد في قلب نظام والده، ونجا من الاعتقال على يد الجيش بعد الإطاحة بوالده في 18 أغسطس 2020، ليظهر بعد أيام قليلة في ساحل العاج.