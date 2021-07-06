المعارضة الصومالية تدعو لـ"عزل سياسي" بحق فرماجو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت المعارضة الصومالية إلى إخضاع الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو، إلى عزل سياسي، ومنعه من تولي أي مسؤولية عامة مستقبلا.

وحذرت المعارضة الصومالية المتمثلة باتحاد مرشحي الرئاسة، اليوم الثلاثاء، من خطورة تولي فرماجو مسؤولية عامة مجددا، عقب فشله بولايته الدستورية المنقضية في 8 من فبراير/شباط الماضي.

وفق بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء دعت المعارضة إلى اتخاذ إجراء عقابية على المستوى الوطني بحق فرماجو، منها تقديم الاستقالة الفورية من كرسي الرئاسة؛ الذي يتشبث فيه بشكل غير دستوري منذ أشهر.

كما دعت المعارضة الصوماليين إلى منع فرماجو من الترشح لولاية رئاسية جديدة؛ بسبب فشله في حماية الدستور وسوء استغلاله للسلطة في الفترة الماضية.

ووجهت المعارضة أيضا بمنع فرماجو من "تقلد منصب عام مرة أخرى بسبب الحماقات التي اقترفها خلال فترة رئاسته، وتهديده كيان الدولة الصومالية بمحاولات التمديد والتآمر على السياسيين".

كما اتهم اتحاد مرشحي الرئاسة فرماجو بإرسال قوات صومالية سرا إلى إرتيريا لاستخدام أجندات شخصية، وسط غموض كبير حول الموضوع.

وكان تقرير أممي أشار الشهر الماضي إلى أن قوات صومالية عبرت من جانب الحدود، إلى مدينة أكسوم الإثيوبية إلى جانب القوات الإرتيرية.

ونفت الحكومة الصومالية هذه المزاعم، فيما لم تعلق الحكومتان الإثيوبية والإريترية حتى الآن، بيد أن مسيرات شعبية في العاصمة مقديشو طالبت فرماجو بإعادة هؤلاء الجنود إلى البلادـ بعد انتهاء تدريباتهم.