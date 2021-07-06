إصابة شخص في حادث طعن بمطار دوسلدورف الألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب شخص، الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث طعن في مطار دوسلدورف الألماني فيما لاذ المنفذ بالفرار.

ولم توضح السلطات الألمانية ما إذا كان الحادث له بعد جنائي أم على صلة بالإرهاب.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية إن الجاني فر ويُجرى البحث عنه من قبل قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية والإقليمية.



وذكرت المتحدثة أن الجريمة وقعت داخل أو أمام صالة المغادرين، مضيفة أنه لم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.

وأضافت المتحدثة أن المصاب في طريقه إلى المستشفى.

وخلال الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الماضي، سجلت ألمانيا 3 هجمات طعن؛ حيث رجحت السلطات فرضية الإرهاب في واحد منها، ما يرفع حالة الاستنفار في كل أنحاء البلاد.

والجمعة الماضي، قتل شاب صومالي تصرف انطلاقا من دوافع إرهابية، 3 نساء وأصاب 7 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، في فورتسبورج جنوبي البلاد، لكن تدخل المارة منع مزيدا من القتل.

لكن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، يرى هجوم فورتسبورج أنه "عمل من أعمال الرعب، يعكس فشل سياسات الاندماج" في ألمانيا.