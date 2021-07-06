ما هو التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2020؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية اليوم الثلاثاء لقمة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020".



المباراة ستقام على ملعب "ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية "لندن" والذي يستضيف نصف النهائي الثاني الأربعاء بين إنجلترا والدنمارك ثم النهائي الذي سيقام الأحد المقبل.

وينتظر أن يبدأ روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا اللقاء بتشكيل مكون من جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي مكون من إيمرسون وجورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وجيوفاني دي لورنزو.

وفي خط الوسط سيلعب الثلاثي ماركو فيراتي وجورجينيو ونيكولو باريلا وأمامهم ثلاثي هجومي لورنزو إنسيني وتشيرو إيموبيلي وفيدريكو كييزا.

ويحل إيمرسون محل ليوناردو سبينازولا مدافع إيطاليا الذي تعرض لإصابة في وتر أكيليس خلال لقاء ربع النهائي ضد بلجيكا، وهي التي ستبعده عن الملاعب لـ6 أشهر.

على الجانب الأخر، سيعتمد لويس إنريكي مدرب إسبانيا على تشكيل مكون من أوناي سيمون في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي مكون من خوردي آلبا وباو توريس وإيمريك لابورت وسيزار أزبيليكويتا.

وستلعب إسبانيا بثلاثي في وسط الملعب مكون من بيدري وكوكي وسيرخيو بوسكتيس وأمامهم ثلاثي هجومي يضم فيران توريس وألفارو موراتا وداني أولمو.