المملكة السعودية تحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب أقراص إمفيتامين وحشيش مخدر بمنطقتي الشرقية وتبوك.



وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود في السعودية العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة من إحباط محاولة تهريب (495,481) قرص إمفيتامين مخدر، وفي قطاع الخفجي تمكّنت الدوريات البحرية من إحباط محاولة تهريب (241) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(419,000) قرص إمفيتامين مخدر.

كما تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع حقل التابع لمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب (334.000) قرص إمفيتامين مخدر.

وأوضح العقيد "الغنام" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها.