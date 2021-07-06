شكرا لقرائتكم طالبان بعد تقدم طالبان.. عدة دول تغلق قنصلياتها شمالي أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسبب تقدم طالبان المتلاحقة شمالي أفغانستان في إغلاق بعض الدول لقنصلياتها هناك، بينما استدعت طاجيكستان جنود الاحتياط لتعزيز حدودها الجنوبية، وفقا لما ذكره مسؤولون وتقارير، اليوم الثلاثاء.

وفر ما يقرب من ألف جندي أفغاني بسبب تقدم طالبان إلى الحدود مع طاجيكستان، وفقًا لتقارير واردة من طاجيكستان.

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وقال بيان صادر عن الحكومة الطاجيكية، أمس الاثنين، إن الرئيس إمام علي رحمن أمر بتعبئة 20 ألف جندي احتياطي لتعزيز حدود بلاده مع أفغانستان.

ويأتي النزوح العسكري الأفغاني في الوقت الذي اجتاح فيه مقاتلو طالبان معظم المناطق في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

وانهارت عدة مناطق دون قتال، وعبر المئات من قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية الحدود بحثًا عن الأمان.

وأفادت تقارير بإغلاق تركيا وروسيا قنصليتيهما في مدينة مزار الشريف، عاصمة ولاية بلخ الشمالية رابع أكبر مدينة في أفغانستان.

وقالت إيران إنها قيدت الأنشطة في قنصليتها في المدينة.

ونشب قتال في بلخ، لكن العاصمة الإقليمية كانت هادئة نسبيًا. وأفاد المتحدث باسم حاكم بلخ، منير فرهاد، اليوم الثلاثاء، أن قنصليات أوزبكستان وطاجيكستان والهند وباكستان قلصت خدماتها.

وأضاف أن تركيا وروسيا أغلقتا قنصليتيهما في المدينة.

وأعلنت الحكومة الطاجيكية أنها سمحت للقوات الأفغانية بالعبور لأسباب إنسانية.