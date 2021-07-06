إثيوبيا تهاجم الجامعة العربية: تدخلها في أزمة سد النهضة «ليس من اختصاصها وغير مرغوب فيه!»

الشارقة - اميمة ياسر -

شنت إثيوبيا هجوماً على جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، زاعمة أن تدخل الجامعة في أزمة سد النهضة وتقديمها خطاباً إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة "غير مرغوب فيه".

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم الثلاثاء، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين أرسل رسالة إلى رئيس مجلس الأمن أمس الاثنين، لإحاطته علمًا بأن أديس أبابا "تشعر بخيبة أمل" من الجامعة العربية لمخاطبتها الأمم المتحدة بشأن مسألة لا تدخل في اختصاصها- في إشارة إلى أزمة سد النهضة.

وأشار الوزير الإثيوبي في رسالته إلى أن الجامعة العربية تدعم على نحو غير مُقيد وغير مشروط مطالب مصر والسودان في الأزمة.

وزعم أن النهج الذي تتبعه الجامعة "يهدد بتقويض علاقتها الودية والتعاونية مع الاتحاد الأفريقي الذي يرعى مفاوضات سد النهضة"، بحسب بيان الخارجية الإثيوبية.

وكررت إثيوبيا المُتناقضة رغبتها الواهية في "الانخراط في المفاوضات الثلاثية بحسن نيّة"، والتزامها بإنجاح العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، داعية مصر والسودان إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

وكان السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، قد صرح في وقت سابق بأن سد النهضة قضية تهدد الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي في ظل عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث.

وأضاف عبدالفتاح في تصريحات إعلامية: "نرغب في خروج قرار من مجلس الأمن يضمن لإثيوبيا القدرة على توليد الكهرباء مع عدم إلحاق الضرر البالغ بدولتي المصب".

ويدور الخلاف حاليا حول الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق بهدف توليد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء.

وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب.

وأعلنت إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، قبل أيام من جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الأزمة، وقبل نحو 18 يومًا من الموعد المُعلن رسميًا للتعبئة الثانية والذي كان مُقررا في 22 من يوليو الجاري.