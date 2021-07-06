بعد التصعيد الخطير.. ما هي خيارات مجلس الأمن في التعامل مع أزمة سد النهضة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى وزير الري المصري محمد عبد العاطي إخطاراً رسمياً من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي لإبلاغه ببدء الملء الثاني لسد النهضة.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان لها إن "عبد العاطي وجّه خطابا رسميا إلى بيكيلي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها".

ومع هذا التصعيد الخطير، دخلت أزمة سد النهضة النفق المظلم، خاصة بعد لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تعنت إثيوبيا في التوصل لاتفاق ملزم.

ويقول المراقبون إن الجميع ينتظر موقفاً من مجلس الأمن يمكن أن تبنى عليه السيناريوهات القادمة. لكن ما المتوقع والمأمول من المجلس الدولي في ظل الانقسامات الحادة؟

وتقول صحيفة "عكاظ" السعودية إن الذهاب إلى مجلس الأمن في رأي السياسيين المصريين هدفه ممارسة أكبر ضغط على إثيوبيا وعرض القضية على نطاق دولي، والتأكيد على أن إثيوبيا الطرف المتعنت تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.

ويعتقد السياسيون المصريون، بحسب الصحيفة، أنه ليس من الضروري أن يصدر مجلس الأمن قراراً، إذ إن بعض الدول التي تملك حق الفيتو غير متحمسة لإصدار مثل قرار دولي.

كما لا يعتقد السياسيون أن مجلس الأمن سيتخذ قراراً، ولكنه يمكن أن يصدر توصية أو بياناً غير ملزم، فقد أحال الموضوع إلى الاتحاد الأفريقي الذي فشل منذ أكثر من عام في التوصل إلى حل للأزمة. إلا أن هناك من يرى أن المجلس يمكن أن يصدر قراراً بوقف بناء السد في حال تيقن أن استمراراه يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويحذر هؤلاء من أن ترك الأزمة عائمة دون حلول حاسمة يجعل الخيار العسكري مطروحاً بقوة على الطاولة من جانب دولتي المصب.

وأصدرت مصر والسودان بياناً رسمياً مشتركاً أعربا خلاله، على لساني وزيري خارجية البلدين سامح شكري ومريم الصادق المهدي، عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد، باعتباره "مخالفة صريحة" لأحكام اتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث عام 2015

وأكد البيان أن بدء الملء الثاني لسد النهضة هو "انتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة".