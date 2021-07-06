برنامج تدريبي لقيادات هيئة الرعاية الصحية في الأقصر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية البرنامج التدريبي لمديري الإدارات والوحدات والمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، في إطار وضع اللمسات النهائية استعدادًا للإطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء: خلال البرنامج التدريبي يجري تأهيل كافة العاملين بالوظائف القيادية والإشرافية من التابعين لفرع الهيئة بالأقصر، على النظم الإلكترونية الحديثة لقياس مستوى آداء الفريق الطبي من العاملين بالهيئة، استعدادًا لتفعيل الرقمية والإدخال الإلكتروني للبيانات.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي لشرح آلية استخدام التطبيقات الإلكترونية المحدثة، والذي يستمر على مدار 3 أيام داخل محافظة الأقصر، ويستهدف تدريب كافة مديري الإدارات والوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر على الرحلة العلاجية للمريض داخل المنشأة وآلية التعامل معها بشكل إلكتروني، إضافة إلى التدريب على آلية متابعة أعمال الفريق الطبي وقياس مؤشرات الأداء من خلال التقارير الإلكترونية الموحدة لقياس مستوى الأداء الوظيفي والفني للعاملين بدقة.

فيما أشارت الهيئة إلى أن التدريب يركز على استخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات المختلفة والتقنيات الحديثة.

ولفت البيان إلى تناول التدريب أيضًا آلية فتح الملفات الإلكترونية للمنتفعين، ومنظومة الحجز الإلكتروني وكيفية استخدام تطبيقات منظومة التأمين الصحي الشامل.