اليوم/ رئيس الوزراء البريطاني يكشف خططه لرفع قيود "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - يكشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم، الإثنين 5 جويلية 2021، خططه لرفع آخِر القيود الصحّية في إنقلترا إعتبارا من 19 جويلية، وسيدعو مواطنيه إلى أن "يتعلّموا التعايش" بحذر مع فيروس كورونا

وكان مقرّرا رفع تلك القيود في 21 جوان، غير أنّ هذا الموعد أرجئ شهراً بسبب إنتشار المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى والتي باتت تمثّل حاليّا غالبيّة حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتّحدة

ومن المقرّر أن يعقد رئيس الحكومة المحافظ مؤتمرا صحافيّا بعد الظهر، على أن يُلقي وزير الصحّة ساجد جاويد كلمة أمام النوّاب

وخرجت المملكة المتّحدة تدريجيّا من إغلاق ثالث لكنّها أبقت على بعض القيود

وأتاح برنامج التطعيم الذي أُطلِق في ديسمبر، تقديم جرعتَي لقاح لنحو 64% من السكّان البالغين

وقال جونسون "اليوم سنُقدّم الطريقة التي سنستعيد بها الحرّيات"، مشدّدا على أنّ الجائحة "لم تنته" وسيتعيّن على السكّان "تعلّم التعايش مع الفيروس".

وكالات