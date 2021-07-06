روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 737 حالة وفاة و 23378 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فإن حصيلة الوفيات اليومية الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في روسيا في يوم واحد منذ بداية الجائحة.

ونقلت الوكالة عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى خمسة ملايين و 658672 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 139316 حالة. وتعافى 18411 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي عدد

المتعافين إلى خمسة ملايين و 101852 حالة.