لوكاشينكو: العقوبات الغربية على بيلاروس ابتزاز على مستوى دولي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، إن استخدام الغرب للعقوبات ضد بلاده، يشبه الابتزاز على المستوى الدولي.

أضاف لوكاشينكو، خلال اجتماع حول تدابير مواجهة العقوبات: “من حيث الجوهر، يعتبر استخدام التدابير التقييدية كأداة للضغط على دولة ذات سيادة، بمثابة خروج على القانون والابتزاز على نطاق دولي”.

وشدد لوكاشينو على أن “هذا الابتزاز تم اعتباره بمثابة تصرف غير المقبول، في وثائق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى”، وذلك بحسب “نوفستي”.