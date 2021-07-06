انت الان تتابع خبر بينهم مطلوبون بقضايا تزوير وتهريب.. القبض على عدد من المتهمين في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت أمر قبض وتحري في منطقة الغزالية (الدهلة)، بحق احد المطلوبين وفق أحكام المادة 315 (اختلاس) اضافة الى وجود دعاوى بحقه تخص قضايا تهريب وابتزاز".وأضافت، ان "العملية، نُفذت بمداهمة الدار التي تبين إنه غير موجود داخلها، وعند قيام القوة المنفذة للواجب بعملية تفتيش دقيقة للدار تم العثور على أسلحة متوسطة ومبالغ مالية ومواد أخرى".

وفي سياق متصل، "ألقت قوة اخرى من اللواء ذاته بعملية ثانية القبض على طرفي مشاجرة في منطقة الحرية غربي العاصمة بغداد" .

وفي ذات السياق "نفّذت قوة من اللواء السادس للفرقة أوامر قبض بحق اثنين من المطلوبين بقضايا التزوير والتهديد في منطقة حي الرسالة".



وأشارت الوزارة الى، ان "قوة من اللواء ذاته نفذت حملة تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة حي الجهاد وألقت القبض على خمسة أشخاص بتهمة بناء أراضي زراعية بطريقة غير قانونية" .

وتابعت، أن "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 446 سرقة".

وبينت الوزارة، ان "المتهمين تم تسليمهم إلى جهة الاختصاص اصولياً لاكمال الاجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".

