ضبط شاحنات محملة بمنتجات ممنوعة من الاستيراد في ديالى (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، ضبط شاحنات محملة بمنتجات ممنوعة من الاستيراد بمحافظة ديالى.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات ديالى وبالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة الخامسة والتي اكدت قيام شاحنات محملة بمنتجات ممنوعة من الاستيراد تسلك طرقا نيسمية للتهرب من ملاحقة الاجهزة الاستخبارية لها فتم نصب سيطرات مفاجئة بالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة الرابع الفرقة الاولى وبمشاركة الشرطة الاقتصادية في منطقة أمام ويس التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى والقبض على شاحنتين محملتين باللحوم البيضاء (دجاج) تركي المنشأ الممنوع من الاستيراد حسب توجيهات وزارة الزراعة".

وتابع انه "تم تسليم الشاحنات مع سائقيها الى الجهات المختصة لانخاذ الاجراءات القانونية بشأنها".