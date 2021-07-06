انت الان تتابع خبر بالفيديو: توجه نيابي لتحديد موعد لانتخابات مجالس المحافظات... هل يثمر عن توافق قريب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مجالس المحافظات المجمدة حاليا مصدرها الدستور ومن الصعب جدا إلغاؤها من دون تعديلات دستورية بحسب خبراء القانون وبما أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لم تتطرق إلى مصير هذه المجالس فمن حق البرلمان احيائها عن طريق تحديد موعد للإنتخابات.



الغاؤها بشكل نهائي يحتاج إلى تعديلٍ دستوري هذا ما تحدث به خبراء القانون، مجالس المحافظات المعطلة حاليا من الطبيعي جدا أن تعود إلى العمل في أي لحظة كانت بمجرد تعديل قانوني بسيط لا اكثر.