السلطات الروسية تعثر على حطام يعتقد أنه تابع لطائرة (آن-26) المنكوبة بجزيرة كامشاتكا أقصى شرق البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

عثرت السلطات الروسية على حطام يعتقد أنه تابع لطائرة (آن-26) المنكوبة بجزيرة كامشاتكا أقصى شرق البلاد.



وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، عن فقدان طائرة بالشرق الأقصى للبلاد تقل 28 شخصا.

ووفق وكالة "تاس" للأنباء فإن طائرة روسية على متنها 28 شخصا فقدت في شبه جزيرة كامتشاتكا حيث فقدت الاتصال ببرج المراقبة الجوية عندما كانت تحاول الهبوط.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المركز المحلي للأرصاد الجوية قوله إن الطقس في المنطقة كان غائما.

وانقطع الاتصال بالطائرة انقطع في منطقة بالانا، فيما لم يبلغ أفراد الطاقم عن أي مشاكل أثناء الرحلة، إلا أن خدمات الطوارئ الروسية لا تستبعد احتمال سقوط الطائرة في البحر.

وأكدت وسائل إعلام روسية أن ستة من أفراد الطاقم و22 راكبا بينهم طفل واحد، كانوا على متن طائرة "إن – 26".

بدوره، أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تعليمات بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير النقل لكشف ملابسات اختفاء طائرة النقل "إن – 26" في كامتشاتكا.