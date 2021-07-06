‏الارياني: الاحتفاء الشعبي بانتصارات الجيش يؤكد حاجة المواطنين للدولة ومعاناتهم من ممارسات المليشيا الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ضمن عملية عسكرية واسعة اطلقت لاستعادة محافظة البيضاء.



وأوضح وزير الإعلام في تصريح وفقا لوكالة ‏الأنباء اليمنية (سبأ) ان أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا صباح اليوم من استعادة مركز مديرية الزاهر ومنطقتي الخلوة والروضة باتجاه عاصمة محافظة البيضاء، في ظل انهيارات كبيرة لدفاعات المليشيا وسقوط عناصرها وفرار من تبقى..مشيراً الى انه باستعادة مركز مديرية الزاهر ومنطقتي الجماجم والغيلمة تصبح مديرية الزاهر محررة بالكامل من دنس مليشيا الحوثي الارهابية.

ووجه الارياني التحية لابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ومقاومة آل حميقان بقيادة الشيخ عبدالقوي الحميقاني قائد المقاومة ونائبه الشيخ عبدالعزيز الحميقاني، وقبائل آل مظفر وآل عمر وآل عزان وآل مشدل في جبهة ‎الحازمية وعموم قبائل البيضاء ويافع الاحرار، واللواء الخامس عمالقة بقيادة ابو هارون اليافعي، وابطال ابين اللواء الثالث عمالقة بقيادة ابو عائشة العوذلي.

‏ولفت الارياني الى ان الابطال الذين يسطرون ملاحم اسطورية في جبهتي الزاهر والحازمية بمحافظة البيضاء، ويشكلون لوحة وطنية، يؤكدون من جديد ان النصر على مليشيا الحوثي في متناول اليمنيين متى ما تناسو خلافاتهم واتحدت إرادتهم.

وأكد الارياني ان الاحتفاء الشعبي وزغاريد النساء فرحا بقدوم الجيش والمقاومة والقبائل في المناطق المحررة بمحافظة البيضاء دليل قاطع على حاجة المواطنين لعودة الدولة، وانهم قد عانوا الأمرين جراء ممارسات مليشيا الحوثي منذ انقلابها من قتل وتنكيل ونهب وسلب ومصادرة للحقوق والحريات.