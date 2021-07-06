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الإمارات تعلن تقديم 40,434 جرعة لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تقديم 40,434 جرعة لقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 40,434 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,574,641 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 157.47 جرعة لكل 100 شخص.

 

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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