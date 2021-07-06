شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تغلق معبرا حدوديا مع أفغانستان لمنع انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت باكستان اليوم الثلاثاء معبرا حدوديا رئيسيا مع أفغانستان، وهو ما نجم عنه آلاف المسافرين العالقين على جانبي الحدود، وسط مخاوف من تعرض البلاد لموجة جديدة من فيروس كورونا.

وأعلن وزير الداخلية الباكستاني، الشيخ راشد أحمد، قرار إغلاق معبر تورخام، شمال غربي باكستان، دون إعطاء إطار زمني لإعادة فتحه.

واتخذ القرار وفقا لإرشادات مركز القيادة والتشغيل الوطني، وهو الهيئة المسؤولة عن مواجهة وباء كورونا في باكستان.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة تحذيرا من أن البلاد قد تتعرض لموجة جديدة من الوباء خلال يوليو الجاري.