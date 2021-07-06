شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإجلاء 47 جراء انهيارات أرضية في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت الأجزاء الجنوبية من كوريا الجنوبية في غرق المنازل والأراضي الزراعية، وتعطيل إمدادات الطاقة الكهربائية وخدمات القطارات، ومقتل شخص وإجلاء 47 آخرين.

وذكر المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن الأمطار الغزيرة جرفت امرأة في بلدة هيهنام الجنوبية الغربية وعثر عليها ميتة.

وفي بلدتي غانغجين وجيند وما جاورهما تسببت الأمطار الغزيرة في إجلاء 47 شخصًا إلى المراكز المجتمعية والصالات الرياضة، فيما غمرت المياه والطين 8 منازل و35 متجرًا وأكثر من 18 هكتارًا من الأراضي الزراعية.

وفي مدينة غوانغيانغ بإقليم جولا الجنوبي، جرف انهيار أرضي منزلين ودمر منزلين آخرين.

ودمرت الأمطار الغزيرة الطرق في غوهيونغ بإقليم جولا الجنوبي وتسببت في سقوط الأشجار في مدينة دايغو وبعض الأجزاء من إقليم تشونغتشيونغ الشمالي مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

وتم إغلاق ما مجموعه 12 طريقًا للسلامة العامة في إقليم جولا الجنوبي، ومدينتي بوسان وغوانغجو، وعطلت الأمطار 5 خطوط للقطارات، وإيقاف 22 عبارة بحرية على 12 خطًا، بما فيها الخط الذي يمتد بين يوسو وغيومون، فيما انقطع التيار الكهربائي مؤقتًا عن 128 منزلًا في مدينة بوسان.