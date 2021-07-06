متحوّر دلتا الأكثر فتكاً ومعلومات خطيرة تُكشف للمرّة الأولى

05 يوليو , 2021

لا يزال العالم يعيش رعب متحوّرات كورونا، في وقت بدأت فيه الدول برفع قيودها، إذ كشفت دراسة جديدة نشرت نتائجها اليوم الاثنين، أن معدل الوفيات ارتفع "بصورة كبيرة" خلال الموجة الثانية لتفشي إصابات مرض "كوفيد 19-" في الهند، مشيرة إلى احتمال أن تكون سلالة "دلتا" المتحورة، أكثر فتكا، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء.

وكانت السلالة المتحورة "دلتا" هي السبب وراء الارتفاع الكبير في أعداد حالات الإصابة المحلية في الهند.

وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها في صحيفة "جورنال أوف ميديكال ريسيرتش" الهندية للأبحاث الطبية، والتي أجراها باحثون بقيادة جونجان كومار، أنّ معدلات الوفيات الأعلى شملت جميع الفئات العمرية ما عدا هؤلاء الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما.

ومن المعروف أن سلالة "دلتا" شديدة العدوى. وفي حال ثبت أنها أكثر فتكاً أيضاً، فسوف يؤدي ذلك إلى اضطرار الحكومات - التي أنهكها الوباء – إلى مضاعفة إجراءات الحفاظ على الصحة العامة.