توقيف باحث ألماني بتهمة "التجسس" لصالح هذه الدولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، اليوم الثلاثاء، توقيف خبير سياسي ألماني، بتهمة "التجسس لصالح الصين".

وقال الادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه، إنه في مايو/أيار الماضي، تم تحريك دعوى قضائية ضد المتهم "كلاوس ل" أمام محكمة ميونخ الإقليمية العليا.



وتشتبه السلطات في أن الرجل زود المخابرات الصينية بمعلومات على أساس منتظم لمدة عقد تقريبا، من 2010 إلى 2019 - قبل أو بعد زيارات رسمية أو مؤتمرات متعددة الجنسيات، وأيضا حول القضايا الحالية.

وبحسب البيانات، كان كلاوس يدير مركزا فكريا لاهتمامات دولية منذ عام 2001، وكان لديه الكثير من المعلومات المستمدة من العديد من اتصالاته السياسية رفيعة المستوى.

ومن المقرر عرض المتهم أمام محكمة أمن الدولة في ميونخ خلال اليوم، لاتخاذ قرار بشأن إيداعه السجن الاحتياطي.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أعلن القضاء الألماني، إيقاف عالم روسي بتهمة "التجسس، ونقل معلومات تحمل طابع الحساسية" إلى موسكو.

إعلان الإيقاف جاء على لسان مدّعين فدراليين ألمان ذكروا أن العالم الروسي اتُّهم بنقل معلومات حساسة من جامعة ألمانية إلى موسكو مقابل أموال نقدية.

وجاء اعتقال العالم الروسي ضمن حلقة في سلسلة أزمة طويلة الأمد بين موسكو وعواصم غربية؛ حيث أقدمت الأخيرة في الأشهر الماضية، على طرد دبلوماسيين روس على خلفية اتهامات بالتجسس وهجمات إلكترونية وتدخل في الانتخابات، في تهم تنفيها موسكو جملة وتفصيلا.