بعد الكهرباء.. "إرهاب الغاز" يبدأ بصاروخ كاتيوشا في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت محطات الكهرباء العراقية، سجلت كركوك عملية استهداف إرهابية لشركة غاز الشمال.

وأكدت مصادر أمنية عراقية، الثلاثاء، سقوط صاروخ كاتيوشا على شركة غاز الشمال، غربي مدينة كركوك التي تبعد 250 كم شمالي العاصمة بغداد.



وقالت المصادر إن الصاروخ سقط في ساحة خالية داخل مجمع شركة غاز الشمال بمحافظة كركوك، دون وقوع إصابات وخسائر مادية.

وشهدت الآونة الأخيرة عمليات متتالية تنفذها عناصر إرهابية لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات العراقية، نجحت السلطات في إحباط بعضها، حيث أدى ذلك إلى انقطاع في شبكة الكهرباء.

وتسعى الحكومة لمواجهة كرة لهب للسيطرة على غضب العراقيين جراء انقطاع الكهرباء في ظل طقس شديد الحرارة.



ويعتقد مراقبون أن المعركة تمتد جذورها لمحاولات مليشيات موالية لطهران تعميق تبعية بغداد لإيران في مجال الطاقة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة الأمنية، أعلنت البدء بالإجراءات والترتيبات للحد من استهداف أبراج الطاقة، باستخدام الطائرات المسيرة ومروحيات الجيش والقوة الجوية.

وسجل العراق خلال نحو شهر، ما يقرب من 34 تفجيراً لأبراج نقل الطاقة الواقعة ضمن المناطق الشمالية من البلاد.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية من الطاقة بحسب وثائق رسمية من قبل وزارة الكهرباء، نحو 18 ألف ميجاوات، فيما تبلغ احتياجات البلاد أكثر من 28 ألف ميجاوات.