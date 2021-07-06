الجيش الصومالي يحرّر 4 قرى من قبضة "الشباب" الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعاد الجيش الصومالي صباح اليوم الثلاثاء، السيطرة على أربع قرى وسط البلاد، في حملة أمنية ضد عناصر حركة "الشباب" الإرهابية.

وذكر مسؤولون عسكريون لوسائل إعلام رسمية أن القرى المحررة، هي: بعادوين، قيعد وهريري طيري وسبينا غورع، واستعيدت بدون قتال، بعد انسحاب مسلحي حركة الشباب، عقب علمهم بتوجه القوات الحكومية إلى هناك.

وتقع القرى المحررة في محافظة مدغ وسط الصومال، ووقعت تحت قبضة مسلحي حركة الشباب الإرهابية، في الأشهر الأخيرة، بعد معارك ضارية مع قوات الأمن والجيش.

وبحسب وسائل إعلام صومالية، فقد نفذت العملية قوات الفرقة 21 من الجيش، بالتعاون مع القوات المحلية لولاية غلمدغ.

وبدأت القوات الصومالية عملياتها من بلدة وسل، الواقعة جنوب محافظة مدغ التي تعرضت لهجوم من حركة الشباب الأسبوع الماضي.

وتجري القوات حاليا عمليات أمنية للقبض على الأشخاص المشتبه بهم؛ وذوي الصلة بحركة الشباب، كما تنفذ عمليات نزع ألغام زرعها الإرهابيون، قبل إخلائهم المنطقة.

وكانت حركة الشباب سيطرت على بلدة بعادوين (إحدى القرى المحررة) منتصف أبريل الماضي؛ عقب جولات من المعارك الطاحنة مع السكان المحليين، والقوات المشتركة الفيدرالية والمحلية.