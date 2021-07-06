الهند تسجل ارتفاعا قياسيا في وفيات كورونا خلال يونيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف تحليل لبيانات حكومية أن الوفيات الناتجة عن مرض "كوفيد-19" في الهند سجلت ارتفاعا قياسيا في يونيو/ حزيران.



وذلك مقارنة بحالات العدوى بعد بلوغ أعداد الإصابات ذروتها في مطلع مايو /أيار، وسط ضغوط على السلطات بالإعلان عن وفيات الموجة الثانية على نحو دقيق.

وأدت زيادة كبيرة في الإصابات في أبريل/ نيسان ومايو/أيار، التي ترجع في مجملها إلى السلالة دلتا الأكثر نشرا للعدوى، إلى انهيار النظام الصحي في البلاد.

وسجلت الهند 403281 وفاة من 29.75 مليون إصابة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الوفيات في الهند أقل من المسجلة في الولايات المتحدة والبرازيل فإن خبراء يرون أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

وعلى الرغم من أن أعداد الإصابات المسجلة تراجعت على نحو سريع منذ بلوغها ذروة في مايو/ أيار، فإن الوفيات لا تنخفض بنفس الوتيرة وهو ما دفع بعض الخبراء إلى التعبير عن قلقهم من تخفيف إجراءات الإغلاق في الكثير من أنحاء البلاد.

وقال راجيب داسجوبتا رئيس مركز الطب المجتمعي وصحة المجتمع في جامعة جواهر لال نهرو، إنه يتعين على السلطات فرض قيود في وقت مبكر عند زيادة الإصابات بـ"كوفيد-19"، لإبقاء معدل الوفيات منخفضا في أي موجة مقبلة.