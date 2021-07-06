شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إعلام النواب يشدد على سرعة الانتهاء من تطوير "أبو مينا الأثرية" ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الوفد البرلمانى للجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب نادر مصطفي، وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الاثنين، منطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب بشأن تعرضها للأخطار بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية والوقوف على تنفيذ توصيات لجنة الإعلام في الفصل التشريعي السابق والوقوف على معدلات تنفيذ المشروع وتطوير المنطقة باعتبارها مزار عالمي.

ومن جانبه تساءل النائب نادر مصطفي، عن تنفيذ توصيات لجنة الإعلام التى طرحتها خلال زيارتها فى الفصل التشريعي السابق وتحديدا عام 2018 حيث جاء على رأسها سرعة الانتهاء من المشاريع القائمة بالموقع وهي مشروع رفع الكفاءة لخفض منسوب المياه الجوفية ومشروع درء الخطورة والترميم، وضرورة التعاقد مع شركات متخصصة في رفع المياه الجوفية وصيانة طلمبات الرفع، بالإضافة إلى استكمال إنشاء سور حول المنطقة الأثرية وعمل بوابات دخول للمنطقة وعمل لوحات إرشادية بالموقع باللغتين العربية والانجليزية و وضع شرائط تحذيرية لمنع الزوار من المرور فوق الأقبية وخصوصا قبو القبر مع قيام وزارة السياحة بوضع منطقة أبو مينا الأثرية على الخريطة السياحة ضمن برنامج مسار العائلة المقدسة وايضا تأهيل الموقع وإعداده للزيارة كمزار عالمي مع تزويده بالخدمات اللازمة لذلك (استراحات، مباني خدمات، بوابات، طرق داخلية، أسوار ، بوابات).

كما تفقد رئيس الوفد البرلماني الآبار المنفذة ومدى قدرتها على تصريف المياه وأحواض تصريف المياه فى المصارف الخارجية ومخزن المهمات وماكينات وغواطس الآبار مؤكدا تحديد موعد أخر لزيارة المنطقة لمتابعة التنفيذ ومدته الزمنية، حيث أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية قيام الشركة المنفذة للآبار بالانتهاء من تسليم الآبار وعملها بشكل كامل ودائم نهاية شهر أكتوبر القادم مع أن إجراء التجارب بشكل جزئي يبدأ فى ١٥ يوليو القادم

وقدم الراهب القمص ابونا تداوس أفامينا راهب دير الشهيد مارى مينا مريوط شرح وافى عن المنطقة من الناحية الدينية والسياحية وقصة حياة الشهيد مارمينا العجايبى ونقل واكتشاف الجسد.

وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات والمشرف العام على القاهرة التاريخية أن الوزارة تولى اهتماما خاصا لموقع أبو مينا ليس فقط لكونه مدرجا على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وأيضا لأهميته الدينية و الآثرية، منوهًا إلى أن أعمال المشروع تجرى على قدم وساق وفقا للخطة الزمنية المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المشروع والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وأضاف أن نسبة تنفيذ المشروع تصل إلى 80 % ومخطط الانتهاء من مشروع احلال ورفع كفاءة منظومة خفض منسوب المياه الجوفية وبدء التشغيل التجريبى لها بنهاية شهر أكتوبر 2021.

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى الأنبا كيرلس أفا مينا رئيس دير مارمينا والراهب القمص ابونا تداوس افامينا راهب دير الشهيد مارى مينا مريوط والراهب القمص بوليكاربوس افامينا والراهب القمص شاربوين افامينا والنائب الدكتور وجيه سنبل مستشار رئيس الدير وعضو مجلس الشيوخ عن قطاع غرب الدلتا والدكتورة النائبة ندى ثابت عضو مجلس النواب وقيادات وزارة الآثار والسياحة.