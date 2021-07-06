شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و730 مليون جنيه لتطوير خطوط وورش السكة الحديد بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 نحو 2 مليارا و730 مليون جنيه لتطوير خطوط وورش الهيئة القومية لسكك حديد مصر، منها مبلغ مليار و30 مليون جنيه تم تخصيصها لتطوير الخطوط الحديدية، ومبلغ 1.7 مليار جنيه لتطوير ورش الهيئة. ونستعرض فيما يلى المشروعات المُزمع توزيع تلك الاعتمادات عليها: تجديد الخطوط الحديدية بمبلغ مليار و30 مليون جنيه: توريد عدد 4 ماكينات لهندسة السكة الحديد رفع كفاءة ماكينات تجديد وصيانة السكة الحديد تجديدات السكك الحديدية (مسافات متراكمة بطول 818 كم و810 مفتاحا) تطوير ورش الهيئة بمبلغ 1.7 مليار جنيه: إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل (مرحلتان) تطوير ورش إيرماس (مرحلتان) تطوير ورش الهيئة (الرئيسية والفرعية بكافة المناطق)