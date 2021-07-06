24 مصابًا.. ارتفاع حصيلة حادث تصادم أتوبيسي نقل العمال بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، ارتفاع مصابي حادث تصادم أتوبيسين للعمال بمشتول السوق لـ 24 شخصًا.

وقال المصدر، إنه جاري نقلهم إلى مستشفيي الزوامل وبلبيس لتلقي العلاج اللازم وخروج عدد منهم بعد عمل الإسعافات اللازمة وتحسن حالتهم.

وأضاف المصدر، جاري نقل 16 مصابًا بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الزوامل في بلبيس وتلقى 9 منهم العلاج وغادروا المستشفى فيما لايزال 5 آخرين محتجزين بالمستشفى لاستكمال العلاج.

وأشار المصدر إلى أنه جاري نقل 8 آخرين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج وخرج عدد منهم بعد حصولهم على الإسعافات الأولية.

وتراوحت الإصابات ما بين كسور وسحجات وكدمات، عدا 4 حالتهم خطيرة.

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