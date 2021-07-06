أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودًا جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون إن الشركة أضافت عقودا جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2021.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الثلاثاء، فإن العقود الجديدة تمثل زيادة بنسبة 52% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في النصف الأول من عام 2021 إلى 1.8 مليار دولار.

وتمثل المشاريع في مصر 32% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث أضافت المجموعة عقودا عبر قطاعات المياه والصناعة.

وتمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 68% من الإجمالي، وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع مراكز البيانات، وفقا للبيان.

وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.8 مليار دولار في 30 يونيو 2021.

وتعمل شركة أوراسكوم كونشتراكشون، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية، وتركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.