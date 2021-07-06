على خلفية وفاة نزار بنات.. الحكومة الفلسطينية تفرج عن جميع المعتقلين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أصدرت الحكومة الفلسطينية قرارا بالإفراج عن جميع المعتقلين في رام الله بعد محاولتهم التجمع للاحتجاج على وفاة نزار بنات الناشط السياسي خلال اعتقاله الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم‭‭‭ ‬‬‬مساء الاثنين في تصريح للوكالة الرسمية “رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد اشتية، أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله مساء اليوم”.

دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية يوم الاثنين السلطة الفلسطينية إلى الإفراج عمن جرى اعتقالهم والاعتداء عليهم أمام مركز الشرطة في رام الله فيما كانوا يحتجون على اعتقال الشرطة لذويهم في وقت سابق.

بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء 21 مواطنا اعتقلوا يوم الاثنين في رام الله.

قال شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق في مؤتمر صحفي إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية “أصرت القيادة الفلسطينية أن يكون الليلة اعتداء وحشي على مطالبين بحرية معتقلين تم اعتقالهم تعسفيا، هم معتقلون سياسيون تم احتجازهم اليوم وبالأمس”.

وخرجت خلال الأيام الماضية مظاهرات للتنديد بوفاة بنات والمطالبة برحيل الرئيس الفلسطيني.

وفي المقابل، دعت حركة فتح التي يتزعمها عباس إلى مسيرات مؤيدة للرئيس عباس وللأجهزة الأمنية.