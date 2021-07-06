العثور على الصندوق الأسود لطائرة الجيش الفلبيني المنكوبة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيجانا الثلاثاء، أن السلطات عثرت على الصندوق الأسود لطائرة تابعة لسلاح الجو تحطمت في مطلع الأسبوع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

قال سوبيجانا إن الطيار، الذي كان متمرسا في قيادة الطائرة وهي من طراز C-130، كان من بين الذين لاقوا حتفهم أثناء تحطمها في جزيرة جولو.

أضاف أن الصندوق الأسود الذي تم العثور عليه أمس الاثنين سيتيح للمحققين الاستماع إلى محادثات الطيارين وطاقم الطائرة قبل التحطم.

وتحطمت طائرة نقل عسكرية أمس بعدما لم تتمكن من الهبوط على المدرج وسط محاولات لاستعادة السيطرة عليها.

وقع الحادث على بعد كيلومترات قليلة من مطار جولو بإقليم سولو في أقصى جنوب البلاد، حيث كان يخوض الجيش حربا طويلة في مواجهة متشددين إسلاميين من جماعة أبو سياف وفصائل أخرى.

واستبعد المتحدث باسم الجيش الكولونيل إدجارد أريفالو وجود مؤشر على وقوع أي هجوم على الطائرة، لكنه قال إن التحقيق في الحادث لم يبدأ.