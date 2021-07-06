إسقاط طائرة مسيرة قرب السفارة الأميركية في بغداد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أسقطت القوات الأميركية في العراق في وقت متأخر من مساء الاثنين طائرة مسيّرة مفخّخة أثناء تحليقها فوق سفارة الولايات المتّحدة في بغداد، وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف قاعدة في غرب العراق تضمّ جنوداً أميركيين.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس أنظمة الدفاع الجوي الأميركية تطلق صواريخ ليل الاثنين – الثلاثاء في سماء العاصمة العراقية، في حين أكّدت مصادر أمنية عراقية أنّ هذه الصواريخ اعترضت الطائرة المسيّرة المفخّخة.

إنزال مسيرتين

فيما أفاد مصدر أمني لـ”العربية” و”الحدث”، بأن “منظومة الدفاع الجوي الأميركية أسقطت طائرة مسيرة، بينما أنزلت اثنتين أخريين بشكل تقني حاولتا استهداف السفارة، مضيفا أن عملية الإنزال تمت داخل المنطقة الخضراء.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت بسماع صافرات الإنذار داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وتتهم الإدارة الأميركية الميليشيات المدعومة من طهران باستهداف قواتها وقواعدها في العراق ومقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.