الجيش الفلبيني يعثر على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

قال قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيجانا لرويترز اليوم الثلاثاء إن السلطات الفلبينية عثرت على الصندوق الأسود لطائرة تابعة لسلاح الجو تحطمت في مطلع الأسبوع مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا.



وقال عبر الهاتف إن الطيار، الذي كان متمرسا في قيادة الطائرة وهي من طراز سي-130، كان من بين الذين لاقوا حتفهم أثناء تحطمها في جزيرة جولو.

وأضاف أن الصندوق الأسود الذي تم العثور عليه أمس الاثنين سيتيح للمحققين الاستماع إلى محادثات الطيارين وطاقم الطائرة قبل التحطم.