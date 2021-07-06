«الاتحاد للطيران» تسير رحلات لـ16 وجهة لا تلزم بالحجر على الاتجاهين

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

كشفت «الاتحاد للطيران» عن 16 وجهة لا تلزم بالحجر الصحي عند الوصول للوجهة وعند العودة للإمارات، وتضم وجهات سياحية معروفة ما يجعلها الخيار الأمثل للسفر خلال إجازة الصيف، مشيراً إلى إطلاق عدد من الوجهات الجديدة الموسمية لتغطي فترة الصيف، فيما تقوم الناقلة بمراجعة شبكة وجهاتها باستمرار وستعمل على زيادة عدد الرحلات تماشياً مع الطلب، وفقا للبيان.



وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحفية إن الوجهات تشمل: البحرين وأثينا وسيشل وميلانو وروما وشيكاغو ونيويورك وواشنطن وبرشلونة ومدريد وزيوريخ وجنيف وميكونوس من 8 يوليو وحتى 11 سبتمبر، وسانتوريني من 9 يوليو وحتى 12 سبتمبر، ومالقة من 9 يوليو إلى 15 سبتمبر، وفيينا من 18 يوليو. وذكر المتحدث أن السفر إلى إيطاليا والولايات المتحدة متاح للجميع مطعمين وغير مطعمين من دون الحاجة للحجر الصحي في كلتا الوجهتين.