تعرف على تفاصيل فقدان طائرة روسية

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

كشفت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، عن فقدان طائرة بالشرق الأقصى للبلاد تقل 29 شخصا.



ووفق وكالة "تاس" للأنباء فإن طائرة روسية على متنها 29 شخصا فقدت في شبه جزيرة كامتشاتكا حيث فقدت الاتصال ببرج المراقبة الجوية عندما كانت تحاول الهبوط.

وانقطع الاتصال بالطائرة انقطع في منطقة بالانا، فيما لم يبلغ أفراد الطاقم عن أي مشاكل أثناء الرحلة، إلا أن خدمات الطوارئ الروسية لا تستبعد احتمال سقوط الطائرة في البحر.

فيما نقلت وسائل إعلام روسية عن متحدث باسم وزارة الطوارئ قوله إن ستة من أفراد الطاقم و22 راكبا بينهم طفل واحد، كانوا على متن طائرة "إن – 26".

وأصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تعليمات بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير النقل لكشف ملابسات اختفاء طائرة النقل "إن – 26" في كامتشاتكا.

وانضم أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى جهود البحث عن الطائرة المفقودة وفق الخدمة الصحفية للأسطول.

يشار إلى أن "إن – 26" طائرة نقل متعددة الأغراض سوفيتية ومن بعد روسية، ويبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع 24 طنا، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 540 كيلو مترا في الساعة، بحسب موقع روسيا اليوم.