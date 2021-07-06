إيران.. الكهرباء تشعل الاحتجاجات مجددا ضد النظام

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الثلاثاء، بخروج احتجاجات شعبية عارمة في عدة مدن إيرانية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.



وذكرت قناة إيرانية معارضة عبر "تلجرام" أن احتجاجات شعبية تركزت في جنوب طهران وفي المحافظات الوسطى والشمالية رفعت شعارات مناهضة للنظام وطالبت بإقالة وزير الطاقة الإيراني رضا أردكاني بسبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

وفي مدينة شهر ري، تجمع المئات من سكان هذه المدينة أمام شركة توزيع الكهرباء للمطالبة بإقالة وزير الطاقة رضا أردكاني والمسؤولين في شركة الكهرباء بسبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء.

وخرجت مسيرات احتجاجات في مدن محافظة أصفهان ويزد وسط إيران بسبب هذه المشكلة التي باتت تضاعف إلى مصاعب ومتاعب الإيرانيين الذين يعانون من أزمة اقتصادية ومعيشية.

وفي مدن بابل وآمل وبهشهر بمحافظة مازندران شمال إيران خرج أهالي هذه المدن الثلاثة بمسيرات احتجاج ليلية، فيما قاموا أهالي مدينة بهشهر بإغلاق مداخل المدينة احتجاجاً على انقطاع الكهرباء.

وفي مدينة بابل خرج محتجون إلى أسطح منازلهم مرددين شعارات ضد المرشد علي خامنئي منها "الموت للديكتاتور".

وتشهد إيران منذ أسابيع موجة حر شديدة تتزامن مع انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، وانعدام المياه في عدد من المدن، فيما أثر هذا الانقطاع على شبكة الهاتف المحمول والإنترنت.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، بأن مجموعة من الناس تجمعوا في مدينة كوردكوي بمحافظة غولستان شمال إيران للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والطويل في الأيام الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء عن المتظاهرين، قولهم إن الكهرباء كانت مقطوعة عنهم ثلاث أو أربع مرات في اليوم لمدة ساعتين على الأقل في كل مرة، وأن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي تسبب في العديد من المشاكل، بما في ذلك انقطاع المياه في الشقق السكنية، وفساد اللحوم والدواجن، والمبردات الأخرى وحرق الأجهزة المنزلية.

وأسفر انقطاع التيار الكهربائي وعودته المفاجئة إلى احتراق مقهى كبير بمدينة "خميني شهر" بمحافظة أصفهان بسبب التيار الكهربائي.

وشهدت مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان جنوب إيران مسيرات احتجاجات في بعض مناطق هذه المدينة احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

كما أثر الانقطاع على عمل المستشفيات التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا من بينها مستشفيات العاصمة طهران، فيما ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" المقربة من الحكومة الإيرانية، في تقرير لها "تسبب انقطاع التيار الكهربائي المتتالي في تعطيل المعدات الحيوية في المستشفيات، بما في ذلك وحدة العناية المركزة، وهدد حياة المرضى".