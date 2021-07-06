انت الان تتابع خبر رسميًا.. لبنان يلغي الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء القرار عقب اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بطلب من وزير التربية، وحضور وزراء الداخلية والطاقة والصحة والاتصالات.

"ركيزة الوطن"

وبحسب البيان الذي أعلن فيه القرار، فقد شدّد دياب والوزراء على أهمية الإبقاء على الشهادة الثانوية العامة، وشهادات التعليم المهني (بكالوريا فنية وما فوق)، والحفاظ بأي ثمن على القطاع التربوي ركيزة الوطن.



ودعا وزير التربية والتعليم العالي النواب إلى "إلغاء الشهادة المتوسطة بشكل نهائي، لكي لا يبقى التلامذة رهينة التقلبات السياسية والاقتصادية".

وتقرّر أيضًا إلغاء شهادات التعليم المهني والتقني: التكميلية المهنية، وامتحانات الدخول إلى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية لمن أنهى دورات تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة، والشهادة التأهيلية الفنية التحضيرية.

كما تقرّر إعطاء إفادات لجميع المتابعين وفق الأصول، مع الإبقاء على إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وما دون للطلبات الحرة في التعليم العام والتعليم المهني والتقني.



أشار بيان وزارة التربية إلى أن "قرار إجراء الامتحانات الرسمية الذي اتخذته وزارة التربية مجتمعة جاء بعد تقييم أُجري لواقع الشهادة الوطنية من جهة، وللوضع الصحي في البلاد من جهة أخرى بعد التنسيق مع من يلزم".

وإذ أوضح أنه تم الأخذ "في الاعتبار الوضع الدقيق الذي يمر فيه لبنان"، أفاد بأن الوزارة استعدت "بكل مديرياتها ووحداتها لإجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة؛ من منهج مقلّص أعدّه المركز التربوي للبحوث والإنماء، مرورًا بآلية تضمن إجراء الامتحانات الرسمية في مدارس التلامذة لتخفيف الضغط النفسي، وصولًا إلى تحضير أسئلة مدروسة تراعي الأوضاع السائدة".

وشرح أنه "عندما طالبت الروابط والنقابات بزيادة بدلات الامتحانات، تواصلنا فورًا مع الجهات المانحة التي تجاوبت معنا لتأمين اللازم، ولكن عند اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، أصدرت هيئة التنسيق بيانات ضبابية بخصوص المشاركة في أعمال الشهادة المتوسطة. وفي الاجتماع معهم صباح اليوم، أكدوا أنهم لا يضمنون مشاركة الأساتذة بالشهادة المتوسطة، لكنهم متمسّكون بالشهادة الثانوية العامة، وهذا ما يجعل تنفيذ الامتحانات في الشهادة المتوسطة محفوفًا بالمخاطر".

