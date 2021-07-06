انت الان تتابع خبر ارتفاع اسعار الذهب بسبب تراجع قيمة الدولار الامريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، حيث أدى تراجع الدولار إلى خفض تكلفة السبائك لحاملي العملات الأخرى، بينما انتظر المستثمرون دقائق من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتوضيح السياسة النقدية.