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سقوط مايا دياب على المسرح يثير الجدل.. فيديو

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بغداد - ياسين صفوان - وكانت مايا دياب تقود "سكوتر كهربائي" وتتدرب على حركات استعراضية قبل أن يختل توزانها وتسقط على ظهرها.

وشاركت الفنانة المقطع على حسابها بموقع "إنستغرام" معلقة بالقول: ''دوما هناك المتعة والألم أثناء التصوير''.


إلا أن المشهد أثار جدلا واسعا بين متابعي مايا، وذهب الكثيرون منهم إلا أن الحديث يدور عن "مشهد مفبرك".

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MO Nasa

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