انت الان تتابع خبر سقوط مايا دياب على المسرح يثير الجدل.. فيديو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت مايا دياب تقود "سكوتر كهربائي" وتتدرب على حركات استعراضية قبل أن يختل توزانها وتسقط على ظهرها.

وشاركت الفنانة المقطع على حسابها بموقع "إنستغرام" معلقة بالقول: ''دوما هناك المتعة والألم أثناء التصوير''.



إلا أن المشهد أثار جدلا واسعا بين متابعي مايا، وذهب الكثيرون منهم إلا أن الحديث يدور عن "مشهد مفبرك".