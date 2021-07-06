إيران تعلن "إحباط" هجمات جنوبي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت قوات الأمن الإيرانية، الثلاثاء، إنها تمكنت من تفكيك ما سمتها "جماعة مسلحة" كانت تنوي شن هجمات تستهدف الإضرار بالأمن العام في المحافظات الجنوبية من البلاد.

وذكر البيان المقتضب لقوى الأمن الداخلي الإيراني ونشرته وكالة أنباء "تسنيم"، إن "قوات الأمن تمكنت من اعتقال مجموعة من المخربين الذين خططوا لتنفيذ مؤامرات مسلحة داخل البلاد بهدف الإضرار بالأمن العام للمجتمع، وتم التعرف على الأعضاء الرئيسيين واعتقالهم في المحافظات الجنوبية".



ولم تكشف السلطات الإيرانية بعد عن هوية المعتقلين وعددهم وكذلك الجماعات التي تدعمهم بالخارج بحسب مزاعم بيان قوات الأمن.



وتصف طهران المعارضين لها من الأقليات الدينية والعرقية بأنها "جماعات إرهابية منحرفة" ويواجه عناصر هذه الجماعة وقادتها الإعدام إذا تم اعتقالهم، وهو ما يقابل بانتقادات دولية واسعة.