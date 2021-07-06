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الجيش الفلبيني يعثر على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

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قال قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيجانا لرويترز اليوم الثلاثاء إن السلطات الفلبينية عثرت على الصندوق الأسود لطائرة تابعة لسلاح الجو تحطمت في مطلع الأسبوع مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

 

وقال عبر الهاتف إن الطيار، الذي كان متمرسا في قيادة الطائرة وهي من طراز سي-130، كان من بين الذين لاقوا حتفهم أثناء تحطمها في جزيرة جولو.

 

وأضاف أن الصندوق الأسود الذي تم العثور عليه أمس الاثنين سيتيح للمحققين الاستماع إلى محادثات الطيارين وطاقم الطائرة قبل التحطم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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