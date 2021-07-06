مصر والسودان يرفضان إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لـ"النهضة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مصر والسودان، رفضهما القاطع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، لما يمثله من مخالفة لاتفاق إعلان المبادي في 2015.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصرية سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في نيويورك للتشاور حول ملف سد النهضة قبيل جلسة مجلس الأمن المقررة الخميس المقبل.

وأشار بيان وزارة الخارجية المصرية إلى أن شكري ونظيرته السودانية، اتفقا على ضرورة تكثيف المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف بلديهما وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة.

وبحسب البيان، شدد الوزيران على أن الملء الثاني لسد النهضة يمثل تصعيدًا خطيرًا من جانب إثيوبيا، ويعكس رغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

ويدور الخلاف حاليا حول الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق بهدف توليد 6 آلاف ميجا وات من الكهرباء.

وتطالب الدولتان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب.