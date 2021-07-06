شكرا لقرائتكم خبر عن 11.4 مليار جنيه لشراء وتحديث جرارات وعربات قطارات بالعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، مبلغ 11 مليار و406 ملايين جنيه لإنجاز بعض الأعمال التى تتعلق بالوحدات المتحركة بين العربات، وتشمل الأعمال الآتى:

أولا: أعمال مستهدف نهوها خلال العام المالى 21/2022:

توريد عدد 140 عربة بضائع.

تحسين المظهر الداخلى والخارجى لعدد 200 عربة مطورة.

ثانيا: أعمال مستهدف استكمالها خلال العام المالى 21/2022:

توريد عدد 1400 عربة ستانليس ستيل جديدة.

توريد عدد 100 جرار، عدد 100 عربة توليد قوى.

توريد عدد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار.

توريد عدد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرارا هنشل، وعمرة لعدد 41 جرارا وصيانة 141 جرارا.

توريد عدد 110 جرارا وإعادة تأهيل 81 جرارا جنرال إلكتريك.