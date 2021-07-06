هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد وأنباء عن إسقاط طائرة مسيرة

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

قال مصدر أمني عراقي، مساء الإثنين، إن هجوما صاروخيا استهدف المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، وفقا للعين.



وأفاد المصدر بأن قصفا صاروخيا استهدف المنطقة الرئاسية ببغداد والتي تضم مباني حكومية ومقار بعثات أجنبية بينها السفارة الأمريكية.

وقال المصدر إن قصفا صاروخيا استهدف محيط المنطقة الرئاسية أو ما تسمى بـ"الخضراء" يشتبه تنفيذه عبر طائرات مسيرة".

وأضاف أن القصف تركز قرب قاعدة التوحيد العسكرية الثالثة التي تضم قوات أمريكية قرب مبنى سفارتها في المنطقة الخضراء.

وأشار المصدر إلى أن " السفارة الامريكية قامت بتشغيل منظومة سيرام لصد الصواريخ وسمع دوي صافرات الإنذار"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام عراقية، أعلنت أن صافرات الإنذار دوت داخل السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

ولفتت إلى أن الدفاعات الأرضية للسفارة الأمريكية في بغداد أسقطت طائرة بدون طيار مجهولة، كانت تحوم فوق المنطقة الخضراء.

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه مصدر أمني آخر، بأن منظومة الدفاع الصاروخية C-RAM، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق بمحيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وتعطيل اثنين آخريين .

وبين المصدر، أن المنظومة رصدت 3 طائرات مسيرة، ليتم على إثرها تفعيلها بشكل اوتوماتيكي، وإسقاط إحداها داخل المنطقة الخضراء بعد ثلاث رشقات لمدفع المنظومة.

وتابع أن الفريق التقني في السفارة الأمريكية، تمكن من تعطيل نظام المسيرتين الأخريين بعد السيطرة على إعداداتها وإنزالها.