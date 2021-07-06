شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الاتصال بطائرة روسية تقل 29 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة رويترز للأنباء، بفقدان طائرة روسية تقل 29 شخصا في الشرق الأقصى بروسيا.

وأوضحت وكالة "تاس" عن مصدر قوله إن الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة الجوية عندما كانت تحاول الهبوط.

ولم يتمكن المطار من الاتصال بالطائرة An-26 في كامتشاتكا في الوقت المحدد، وكان هناك 29 شخصًا على متنها، حسبما أبلغ المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ.

ويستعد الفريق التشغيلي التابع لوزارة الطوارئ الروسية، ورجال الإنقاذ في فرقة البحث والإنقاذ، وأفراد وحدة الإطفاء والإنقاذ المتخصصة، بالإضافة إلى أطباء المركز الإقليمي لطب الكوارث، للبحث على متن مروحية مي-8. إذا لزم الأمر، من الممكن استدعاء إيل-38 من مطار يليزوفو، وكذلك رجال الإنقاذ في قاعدة البحث والإنقاذ الإقليمية من ماغادان.